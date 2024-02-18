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Döviz bürosu gibi zehir taciri: Uyuşturucu satıcısı Tuzla'da yakalandı

İSTANBUL - Tuzla'da şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve çok sayıda ülkeye ait para ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"

suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. 14 Şubat tarihinde Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamalar esnasında durumundan şüphelenilerek bir şahıs durduruldu. Kimlik bilgileri belirlenen A.L.isimli şahsın yapılan kontrollerinde ve üst aramasında 530 gram marihuana, 5 gram altın, 1 adet cep telefonu, 615 dolar ve 200 TL nakit para ele geçirildi.

Şahsın uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediğinin anlaşılması üzerine Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine yönelik gerçekleştirilen aramalarda 2 kilo 261 gram şeffaf poşet, peçete ve kavanozlar içerisinde bulunan marihuana, 6 gram altın, 26 bin 900 dolar, 20 pound, 255 Euro, 280 TL, 21 Romanya Ronu, 233 Ukrayna Grivnası, 5 adet Bulgaristan Levası, 1 adet hassas terazi, 1 adet bronz tablet, 1 adet Arapça el yazması kitap ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 15 Şubat tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.