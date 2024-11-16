Döviz Bürosunda Sahte Dolar Skandalı - Son Dakika
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Döviz Bürosunda Sahte Dolar Skandalı

Döviz Bürosunda Sahte Dolar Skandalı

Gaziantep'te sahte 750 dolar bozduran kadın, yazılım hatasıyla 25 bin TL alıp kayıplara karıştı.

16.11.2024 14:32
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Gaziantep'te bir döviz bürosunda sahte 750 dolar bozdurmaya gelen bir kadın, para sayma makinesinin yazılım hatası vermesi sonucu 25 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Gaziantep'te bir döviz bürosunda yaşanan dolandırıcılık olayı, iş yeri sahibini ve çalışanlarını mağdur etti. İddiaya göre, bir kadın 750 Amerikan doları bozdurmak için döviz bürosuna geldi. Veznedar, kadının getirdiği dolarları para sayma makinesinden geçirdi ancak makine, banknotları algılamadı. Bunun üzerine, içerideki başka bir para sayma makinesi kullanıldı ve para sayma makinesinin yazılım hatası olması nedeniyle banknotlar sorunsuz bir şekilde geçti. Bunun üzerine kadının getirdiği dolarların sahte olduğunu fark edemeyen veznedar, banknotları kabul ederek kadına karşılığında nakit Türk lirası verdi. Olayın ardından veznedar, dolarların şüpheli göründüğünü iş yeri sahibine bildirdi. İş yeri sahibi, detaylı bir inceleme yaptıktan sonra dolarların sahte olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi, vatandaşları sahte paraya karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, kadının bir an önce sahte dolarların karşılığında aldığı parayı geri getirmesini istedi.

"Dolandırıcılar paraları gerçeğe yakın yaptıkları için makineler bazen gerçek olduğunu gösteriyor"

Sahte dolarların günümüzde gerçeğe yakın yapıldığını söyleyen dövizci İzzettin Ok, "Bugün iş yerimize dolar bozdurmak için bir kadın geldi. 750 dolar bozdurmak istediğini söyledi. Çalışanımızın makinelerinden paralar geçmedi. Bunun üzerine benim masamda olan makineden parayı geçirdi. Bunun üzerine banknotları kabul ederek kadına karşılığında nakit Türk lirası verildi. Daha sonra doların sahte olacağını düşündüklerini bana söylediler. Ben de inceleme yaptım. Dolarların sahte olduğunu anladım. Para sayma makinesinden geçmesinin sebebi ise yazılım hatası. Gerçeğe çok yakın bir dolar. Deneyimli dövizciler bunu bakınca bile anlayabilir. Dolandırıcılar paraları gerçeğe yakın yaptıkları için makinler bazen gerçek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle makineler sürekli güncelleniyor. Biz sahte dolar getiren vatandaşın bize paramızı geri getirmesini istiyoruz. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

"Benim makinemden paralar geçmedi"

Olayı anlatan Veznedar Elif Torun, "Bir vatandaş dolar bozdurmak için geldi. 750 dolar bozdurmak istediğini söyledi. Benim makinemden paralar geçmedi. Bunun üzerine patronun masasındaki makineden parayı geçirdim. Bunun üzerine dolarları alıp TL'yi vatandaşa verdim. Daha sonra patrona paralarla ilgili şüphem olduğunu söyledim. Patronumuzda inceledikten sonra doların sahte olduğunu söyledi. Ben vatandaşın parayı geri getirmesini istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Döviz Bürosunda Sahte Dolar Skandalı - Son Dakika

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