Dr. Sena Sakin, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dr. Sena Sakin, trafik kazasında hayatını kaybetti

Dr. Sena Sakin, trafik kazasında hayatını kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Dr. Sena Sakin, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Sakin için Perşembe ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden genç doktorun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları cenazede gözyaşlarını tutamadı.

12.06.2024 13:59
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Dr. Sena Sakin, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ayhan ve Fatma çiftinin 2 çocuğundan biri olan Dr. Sena Sakin için Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç doktorun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Burada öğle namazını müteakip, Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sena Sakin'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kazada hayatını kaybeden ve 2 yıldır Gerze Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Sena Sakin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 'patoloji' alanını kazandığı ve bu hayalinin yarım kaldığı öğrenildi.

Kazada 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetmişti

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hastane servis aracı ile karşı yönden gelen otomobil çarpışmış, 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetmişti. - ORDU

Kaynak: İHA

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