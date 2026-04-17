Drift Atan Araç Öğrenciyi Vurdu: 1 Ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde drift atan aracın çarpması sonucu ağır yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ergani ilçesinde 14 Nisan'da Muhammet S., 21 ES 141 plakalı Tofaş marka otomobil ile iddiaya göre drift atarken öğrenciler Ali Kalkan (17) ve Ç.Ü.'ye (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan Ali Kalkan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR