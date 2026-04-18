Fenerbahçe\'nin toplam borcu açıklandı

18.04.2026 12:14
Fenerbahçe’nin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam yükümlülüğünün 26 milyar 200 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına Başkan Sadettin Saran, eski başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı. Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TOPLAM BORÇ 27 MİLYAR LİRA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Dönen Varlıklar 5 milyar 351 milyon TL, Duran Varlıklar 21 milyar 942 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 27 milyar 293 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili gelirlerin 16 milyar 301 milyon TL, giderlerin de 19 milyar 123 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcun da 27 milyar 293 milyon TL olduğunu söyledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
