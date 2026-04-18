Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu arasında dikkat çeken diyalog

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

AZİZ YILDIRIM, MAHMUT USLU İLE BİRLİKTE YÜKSEK DİVAN KURULU'NDA

Eski başkan Aziz Yıldırım, toplantıya katılmak için tesislere tekne ile geldi. Aziz Yıldırım'ın divan toplantısına elindeki dosyayla hazırlıklı geldiği görülürken, Yıldırım’a eski yönetici Mahmut Uslu da eşlik etti. Yıldırım, girişte üyeleri selamlayarak salondaki yerini aldı.

İKİLİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu'nun tesislere girişleri esnasındaki diyalogları dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın Uslu'ya "Nasılsın?" diye sorduğu görülürken, Mahmut Uslu, "Nasıl olayım ki" diye yanıt verdi.

''AKŞAMDAN SONRA İYİ OLMA İHTİMALİMİZ YOK Kİ''

Mahmut Uslu'nun bu cevabı üzerine ''Niye?'' diye soran Aziz Yıldırım'a yeniden cevap veren Mahmut Uslu, "Akşamdan sonra iyi olma ihtimalimiz yok ki..." şeklinde konuştu. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.