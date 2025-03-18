Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi

Kadıköy'de otomobili ile drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü M.N.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken,48 bin TL ceza uygulandı. Genç kadının drift attığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde otomobili ile drift atarak görüntülerini "Anne babamla nasıl tanıştınız ?. Caddede yanlarken onun aracına çarptım" sözlerini yazarak sosyal medya hesabında paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince yapılan çalışmada, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan araç sürücüsün M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' maddeleri uyarınca toplam 48 bin 378 lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.