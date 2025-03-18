Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde drift atan bir sürücü yaptığının bedelini çok ağır ödedi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücünün ehliyetine el konulurken, 48 bin lira para cezası uygulandı.

18.03.2025 08:54
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Kadıköy'de otomobili ile drift attığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü M.N.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken,48 bin TL ceza uygulandı. Genç kadının drift attığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde otomobili ile drift atarak görüntülerini "Anne babamla nasıl tanıştınız ?. Caddede yanlarken onun aracına çarptım" sözlerini yazarak sosyal medya hesabında paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince yapılan çalışmada, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan araç sürücüsün M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak', 'Drift atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' maddeleri uyarınca toplam 48 bin 378 lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
Kaynak: DHA

İstanbul, 3-sayfa, Kadıköy, Kraliçe, trafik, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • oktay sayar:
    bence ehliyei 3 yıllığına almak lazım ,o zaman aklı başına gelir 26 1 Yanıtla
  • adem sen:
    Varsa Dayısı yarın alır ehliyetini bu ülke böyle kurallar ve cezalar kimsesi olmayanlara 15 3 Yanıtla
  • Yusuf Develi:
    60 gün sonra devam. 48 bin ceza bizim gibi Türk koyunlarına çok gelebilir ama bunlr için bir günlük "takılma parası" bile değil 13 1 Yanıtla
  • 78908900:
    500 bin liralık araç da dirif atıyor ,15 milyonluk araç ile de dirif atan var .Araç değerinin %10 kadar ceza yazılsın görelim atabiliyorlar mı ? 11 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    ona başka şeyler yapmak lazım neyse yazamıcam 5 3 Yanıtla
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