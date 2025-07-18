Drift Yapan Sürücüye Ceza!

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde el freniyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine harekete geçilerek ceza uygulandı.

Yağlıdere- Alucra karayolu üzerinde S.K. isimli şahsın aracıyla yaptığı tehlikeli hareketler, sosyal medyada yayımlanmasının ardından dikkat çekti. Görüntüler Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ihbar olarak kabul edildi.

Yağlıdere Trafik Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü hakkında gerekli işlemler başlatıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d ve 32/3 maddeleri kapsamında S.K.'ye toplam 55 bin 659 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek benzer eylemlerin hem adli hem de idari olarak titizlikle takip edileceğini kamuoyuna duyurdu. - GİRESUN