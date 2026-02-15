Drift Yapan Sürücüye Ceza: 58 Bin TL ve 2 Ay Ehliyet Askısı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde plakası kapatılarak drift yapılan otomobilin sürücüsüne 58 bin 217 TL para cezası kesilerek, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Olay, 14 Şubat'ta saat 12.55'de Kapaklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü, drift yapmadan önce aracından inerek plakayı bagajdan çıkardığı siyah bir cisimle kapattı. Ardından sürücü drift yaparken, o anlar kameralara yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin sahibi B.Ç. ile sürücü Y.Ç.'ye ulaşıldı. Araç sahibi B.Ç.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 779 TL idari para cezası uygulandı. Aracı kullanan Y.Ç.'ye ise 58 bin 217 idari para cezası kesildi. Sürücünün ayrıca ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü Y.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ