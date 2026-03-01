Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Havadan yapılan kontrollerle kural ihlalleri tespit edilen sürücüler trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Dronla Trafik Denetimi Çanakkale'de - Son Dakika
