Dronlar Zeytin Hırsızlarına Karşı Görevde

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Kullandığı ifadeler ağza alınacak gibi değil

Zeytin hırsızlarına dronlu denetim

BURSA - Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, dronlarla zeytin hırsızlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin hasat döneminin başlaması ile meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü dronlu tedbir aldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yaparak 24 saat gözetleniyor. Zeytin depolama alanları ve zeytinliklerde zeytin hırsızlıklarına karşı ayrıca dronlar, bölgede aktif olarak kullanılıyor.

Zeytinlik alanlardan çıkan araçlar bir bir kontrol edilirken, şüpheli şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.