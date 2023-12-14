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Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Son Dakika
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Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünde ve kolunda yanıklar oluştu. Kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düdüklü tencere bomba gibi patladı
14.12.2023 - 23:40,
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Düdüklü tencere bomba gibi patladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta bulunan düdüklü tencere patladı bir kadın yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İ. A. (51), düdüklü tencereyi ocak üzerine koyarak yemek pişirmeye başladı. Yemeğin pişmesinin ardından havasını almak için tencerenin kapağını açmaya çalışırken, bir anda tencere patladı. Patlamayla birlikte sıcak yemek kadının yüzüne ve koluna sıçradı. Yüzünden ve kolunda 2. derece yanık oluşan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, Polisiye, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Son Dakika


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