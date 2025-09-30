Düdüklü Tencere Patladı, Bir Kadın Yaralandı - Son Dakika
Düdüklü Tencere Patladı, Bir Kadın Yaralandı

30.09.2025 00:01
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Göçük Mahallesi Merkez mevkiinde edinilen bilgilere göre, evinde yemek hazırlayan H.G. (45) isimli kadın, düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı.

Kadın yüzünden, boynundan ve kollarından yaralandı. İlk müdahalesi Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

