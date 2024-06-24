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Düğün alanında lastik yakan maganda kamerada

Trafik magandası lastik yaktı, herkes onu görüntülemek için adeta sıraya girdi

AKSARAY - Aksaray'da açık havada yapılan düğün alanında otomobilin hem gaz pedalına hem de fren pedalına aynı anda basarak lastikleri yakan maganda vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araç önünde ve arkasında bulunan onlarca insanı tehlikeye atan o sürücü araç içindeki rahat tavırlarıyla da dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Taspazar Mahallesinde yapılan bir düğün merasiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan düğün merasimine katılan K.Ü. isimli sürücü 06 FE 320 plakalı otomobiliyle sokak ortasında aracının hem gaz hem de fren pedalına aynı anda basarak lastiklerini yaktı. Araç önünde ve arkasında onlarca insan olmasına rağmen herkesi tehlikeye atarak lastik yakan o sürücü vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokağın adeta dumana büründüğü o anlarda aracın aniden hareket etmesi an meselesiyken araç içindeki sürücünün rahat tavırları da dikkat çekti. Araç plakalarını kapatıp lastik yakan sürücü araç çevresindeki birçok vatandaş tarafından yaptığı marifetmiş gibi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.