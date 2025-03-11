Düğün Hazırlığındaki Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düğün Hazırlığındaki Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aksaray'da kaza yapan sürücü 4 gün sonra jandarmaya teslim oldu, 1 ölü, 2 yaralı.

11.03.2025 13:06
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Aksaray'da bir otomobilin önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu düğün hazırlığındaki genç kızın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan sürücü aradan geçen 4 günden sonra avukatıyla birlikte jandarmaya teslim oldu.

Kaza, 7 Mart tarihi gece yarısı Aksaray - Ankara Kara yolunun 15. kilometresi Aksaray istikametinde yaşanmış, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.D. idaresindeki 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) yönetimindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, genç kızın nişanlısı olan sürücü S.Ş. ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliği dün tespit edilirken, M.D. isimli sürücü gece yarısı avukatıyla birlikte Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.D. adliyeye sevk edilirken, mahkeme süreci halen devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün Hazırlığındaki Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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