Düğün Kavgası: Takı Töreni Krize Neden Oldu - Son Dakika
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Düğün Kavgası: Takı Töreni Krize Neden Oldu

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Esenyurt'ta düğünde, takı töreninin erkene alınmasıyla iki aile arasında kavga çıktı.

27.01.2025 12:51
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Takı töreni erkene alınmak istendi, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta düğünde iki aile arasında kavga çıktı; o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta düğünde takı töreni erkene alınmak istenince, damat ve kız tarafı arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü. Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün Kavgası: Takı Töreni Krize Neden Oldu - Son Dakika

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