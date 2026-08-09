Düğün Konvoylarına Trafik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün Konvoylarına Trafik Uyarısı

Düğün Konvoylarına Trafik Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, düğün konvoylarında kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, düğün sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte vatandaşları konvoy kuralları konusunda uyardı.

"Düğün Sevinci Hüzne Dönüşmesin" mottosuyla hazırlanan bilgilendirme afişinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve toplum huzurunu bozan davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, birlik ve beraberliğin en mutlu anları olan düğünlerin acıya dönüşmemesi için harekete geçti. Sosyal medya hesapları ve bilgilendirme broşürleri aracılığıyla bir uyarı grafiği yayımlayan emniyet güçleri, konvoylarda sıkça yapılan hatalara dikkat çekti.

"Kurallara Uyulmadıkça Sevinçler Tehlikeye Dönüşür"

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düğünler; birlik, beraberlik ve mutluluğun paylaşıldığı en özel günlerdir. Ancak kurallara uyulmadığında, sevinç yerini telafisi imkansız acılara bırakabilir. Bu davranışlar hem can güvenliğini hem de toplum huzurunu tehdit etmektedir" denilerek vatandaşlar sağduyuya davet edildi. Hazırlanan görselde kurallara uymayan sürücülere ve vatandaşlara yönelik şu uyarılara yer verildi: "Trafiği tehlikeye atmayın: Ani duruş, yol kapatma ve tehlikeli manevralardan kaçının. Gürültü kirliliğine son verin: Aşırı korna ve yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık vermeyin. Kemerinizi ihmal etmeyin: Araç seyir halindeyken emniyet kemerinizi mutlaka takın. Çocuklara dikkat edin: Çocukların araç camlarından sarkmasına izin vermeyin.Tehlikeli kutlamalardan uzak durun: İzinsiz ve tehlike oluşturacak şekilde havai fişek ya da ateşli silah kullanmayın."

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sevinçlerin paylaşıldıkça güzelleşeceğini hatırlatarak, hem sürücülerin hem de düğün sahiplerinin kurallara harfiyen uyması gerektiğinin altını çizdi. Trafik ekiplerinin, düğün konvoylarında kural ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün Konvoylarına Trafik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:05:32. #7.13#
SON DAKİKA: Düğün Konvoylarına Trafik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.