Düğün Konvoyu Trafiği Kilitledi

Bursa'da düğün konvoyu nedeniyle yol dakikalarca trafiğe kapandı. Konvoydaki araçların yolu kapatması, trafikte kısa süreli yoğunluğa neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde düğün konvoyu yapan araçlar yol üzerinde durarak trafiğin akışını engelledi. Araçların dakikalarca yolda beklemesi nedeniyle diğer sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde, düğün konvoyundaki araçların yolu kapattığı ve trafikte beklemelerin yaşandığı görüldü.

Konvoyun ilerlemesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, bölgede trafik akışı normale döndü.