Düğün Konvoyuna Ceza: 26 Bin TL

3.Sayfa

Kayyum kararına tepki gösterdi, herkes paylaşımındaki o detaya takıldı

"Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor"

\'Mezgit\' diye satmışlardı ama bakın ne çıktı

Devamında evine yapılan baskın anı var

Otobanda düğün eğlencesi kötü bitti: 26 bin TL ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi

Mersin'de otobanda bir düğün konvoyunda yol kesip müzik çalıp, meşale yakanlara yönelik polisin yaptığı çalışmada 7 sürücü belirlendi 26 bin TL ceza kesildi, 3 araç ise trafikten men edildi

MERSİN - Mersin'de otobanda bir düğün konvoyunda yol kesip gürültü yapanlara yönelik polisin yaptığı çalışmada 7 sürücü belirlendi 26 bin 797 TL ceza kesildi,3 araç ise trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin- Adana Gözne otoban bağlantı yolunda gişelere yakın bir noktada düğün konvoyunda yol kesildi, müzikli meşaleli eğlence yapıldı. Diğer sürücülerin tehlike yaşamasına neden olan olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 7 araç belirlendi. Belirlenen araç sürücülerine çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 26 bin 797 TL para cezası uygulandı,3 otomobil ise trafikten men edildi.

Öte yandan trafik yönünden işlemleri tamamlanan sürücülerin adli işlemleri için polis merkezine teslim edildiği bildirildi.