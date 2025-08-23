Düğün Konvoyunda İlginç Anlar

Adana'da düğün konvoyunu gören bir kişi, gelin arabasından bahşiş almak için yaklaşık 150 metre koşarak kaputa atlayıp bir süre yolculuk yaparken, para aldıktan sonra uzaklaştı.

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı.