Düğün Konvoyunda İlginç Anlar

23.08.2025 09:24
Adana'da bir kişi, düğün konvoyundan bahşiş almak için gelin arabasının kaputuna atladı.

Adana'da düğün konvoyunu gören bir kişi, gelin arabasından bahşiş almak için yaklaşık 150 metre koşarak kaputa atlayıp bir süre yolculuk yaparken, para aldıktan sonra uzaklaştı.

Merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunu gören bir kişi, para alabilmek için yaklaşık 150 metre boyunca koştu. Kırmızı ışıkta gelin arabasının kaputuna atlayan şahıs, bir süre öyle yolculuk yaptıktan sonra para aldı ve aracın gitmesine müsaade etti.

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

10:19
09:06
