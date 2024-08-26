Düğün konvoyunda silahla ateş eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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Düğün konvoyunda silahla ateş eden şahıs yakalandı

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Erzurum'da düğün konvoyunda araç içerisinden ateş edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polis tarafından yapılan inceleme sonucunda olayın gerçekleştiği mahalle tespit edildi ve şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, kurusıkı tabancasıyla ateş ettiğini kabul etti.

26.08.2024 20:15
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Düğün konvoyunda silahla ateş eden şahıs yakalandı

ERZURUM - Erzurum'da sosyal medyada düğün konvoyunda araç içerisinden ateş edildiği görüntüler üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı.

;edinilen bilgiye göre, İnstagram sosyal medya uygulaması "Erzurumportalihaber" kanalından Erzurum'da düğün konvoyundan gri renkli bir araç içerisinden ateş edildiği iddiasıyla paylaşılan video ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olayın Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde gerçekleştiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde iz ve emareye rastlanılmadı.

Araç sahibi M.T isimli şahıs ile yapılan görüşmede kendi düğününün olduğunu, olay esnasında aracını kardeşi M.T isimli şahsın kullandığını söyledi. M.T isimli şahısa ulaşılarak yapılan görüşmede kendisine ait kurusıkı silah bildirim kartı bulunan kurusıkı tabancasıyla konvoyda ateş ettiğini kabul etti. Kurusıkı tabanca M.T isimli şahıstan teslim alınırken olayla ilgili Gürcükapı Polis merkezi amirliğince tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün konvoyunda silahla ateş eden şahıs yakalandı - Son Dakika

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