Düğün Konvoyunda Trafik Kazası

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Düğün konvoyundaki kaza anı kameralara yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazası saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde bir caddede meydana geldi. Seyir halinde olan düğün konvoyundaki bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise çevredeki binadan konvoyu çeken bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.