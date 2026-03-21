Düğün Konvoyunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Siirt karayolu üzerinde Kurtalan Yeni Mahalle mevkiinde düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
