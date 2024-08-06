3.Sayfa

Düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, yaptıkları düğün konvoyu esnasında, uzun namlulu silahlarla etrafa rastgele ateş eden iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "3 Ağustos'ta 'Düğün Konvoyundan' uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edildiği ihbarının alınması üzerine yapılan incelemeler sonucu şahısların M.K. ve M.Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler" ifadeleri yer aldı.