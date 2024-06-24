Düğün magandaları kamerada - Son Dakika
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Düğün magandaları kamerada

Bursa'da düğün konvoyunda gelin alma merasimi sırasında çıkan olaylar amatör kamera tarafından kaydedildi. Arabalardan son ses şarkılar açan erkek tarafı, bir süre sonra silahla havaya ateş açarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 21:54
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Düğün magandaları kamerada

BURSA - Bursa'da gelin alma merasiminde ortalık savaş alanına döndü. Konvoyda silahların patladığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu gelin alma merasimi için evin önüne geldi. Evin önünde arabalarından son ses şarkılar açan erkek tarafı, bir süre sonra silahla havaya ateş açtı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar amatör kamera ile kaydedildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Kavga, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğün magandaları kamerada - Son Dakika

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