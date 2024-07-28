3.Sayfa

Düğün magandası yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir düğünde tabanca ile havaya ateş eden bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Oruçreis Mahallesindeki bir düğünde tabanca ile havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşüren D.A. yakalandı. D.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise; 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde sürecektir" ifadelerine yer verildi.