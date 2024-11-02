Düğün Öncesi Gelin Arabası Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düğün Öncesi Gelin Arabası Kaza Yaptı

Geniş Video İzle

Düzce'de gelin arabası, yolun karşısına geçen yayaya çarparak kaza yaptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

02.11.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelin arabası düğün yerine polis merkezine gitti

Düğün için süslenen gelin arabası yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

DÜZCE - Düzce'de düğün için süslenerek hazırlanan gelin arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Henüz gelin ve damadı alamadan kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Düzce'de meydana gelen kazada gelin arabası olarak süslenen B.G. idaresindeki 34 HGN 896 plakalı Opel marka otomobil Kuyumcuzade Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, kaza sonrası ifadesi alınmak ve gerekli işlemleri yapılmak üzere Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Olaylar, Düzce, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğün Öncesi Gelin Arabası Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 Hatay’da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı
18:54 Canlı Anlatım Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 20:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün Öncesi Gelin Arabası Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.