Düğün Yemeği Zehirlenmesi: 50 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde ikram edilen yemeklerin ardından yaklaşık 50 kişi, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayınca sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, zehirlenme şüphesi bulunan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Düğün yemeğinden numuneler alınırken, olayla ilgliil inceleme başlatıldı.