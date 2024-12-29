Düğün yolunda kaza: 3 kişilik aile hayatını kaybetti

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Denizli'de akrabalarının düğününe giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 3 kişilik aile, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tabutunun üzerine "O şimdi asker" yazılı örtü konulan küçük Cemal ve anne-babası için gözyaşı döken yakınlarının feryatları yürekleri burktu.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli il merkezinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki Volkswagen marka 20 GD 004 plakalı otomobil, Denizli- Manisa kara yolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin (59) kullandığı 59 AHR 542 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen 20 GD 004 plakalı otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan 59 AHR 542 plakalı araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal ile diğer aracın sürücüsü T.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. (78) ile A.T. (59) isimli kadın yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

Anne, baba ve oğulları hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan Celal Küçükuysal sevk edildiği Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal Sarayköy Devlet Hastanesinde, baba Ali Küçükuysal ise Buldan'daki ilk tedavisinin ardından nakledildiği Denizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Tedavileri süren 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Düğün için gidecekleri köylerine cenazeleri gitti

Düğün için gitmek istedikleri köylerine bugün 3 kişilik ailenin cenazeleri ulaştı. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morgunda yapılan otopsilerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı. Helalliğin alınmasının ardından köy meydanında cenaze namazları kılınan aile, daha sonra Kadıköy Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze yakınlarının feryatları ise yürekleri burktu.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden ailenin gitmek istedikleri düğünün Sultan Küçükuysal'ın halasının kızı ile Ali Küçükuysal'ın amcaoğlunun olduğu öğrenildi. Ayrıca kazada yaşamını yitiren ailenin en küçük ferdi 9 yaşındaki Celal Küçükuysal'ın tabutunun üzerindeki 'O şimdi asker' yazılı örtü dikkat çekti. - DENİZLİ