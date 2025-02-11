Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açan şahıs yakalandı
İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Başakşehir Altınşehir Koçak Sokak'ta
geçtiğimiz gün akşam saatlerinde düğün konvoyu için bir araya gelen gruptan bir kişi belinden çıkarttığı silahla havaya ateş açmıştı. Polis ekipleri tarafından kimlik bilgisi tespit edilen Ö.Ç.isimli şüpheli şahıs 10 Şubat 2025 tarihinde Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs olayda kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ile yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı
Son Dakika › 3.Sayfa › Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?