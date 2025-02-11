Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açan şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de düğün eğlencesinde havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başakşehir Altınşehir Koçak Sokak'ta

geçtiğimiz gün akşam saatlerinde düğün konvoyu için bir araya gelen gruptan bir kişi belinden çıkarttığı silahla havaya ateş açmıştı. Polis ekipleri tarafından kimlik bilgisi tespit edilen Ö.Ç.isimli şüpheli şahıs 10 Şubat 2025 tarihinde Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs olayda kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ile yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı