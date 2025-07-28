Düğünde Kalp Krizi: 64 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir şahıs katıldığı düğünde takı merasimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Akçaabat ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Kent Düğün Salonu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fahri Kuzur (64), yeğeni Tolgahan Kuzur'un Sibel Eroğlu ile hayatını birleştirdiği düğün töreninde takı merasimi sırasında fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi salonda bulunanlar tarafından yapılan Kuzur ardından sağlık ekipleri tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Kuzur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuzur bugün Ugurlu Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON