Düğünde Kavga: Gelin ve Damat Ortada Kaldı - Son Dakika
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Düğünde Kavga: Gelin ve Damat Ortada Kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğün sırasında çıkan kavgada gelin ve damat, kavganın ortasında kaldı. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.09.2024 21:39
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Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelin ve damat yol ortasında kavga eden yakınlarının arasında kaldı. Genç çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün günü isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yolun ortasındaki yeşillik alana geçti. Gelin ve damat da bu kavganın ortasında kaldı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, damadın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, gelinin ise gergin anlar yaşadığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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