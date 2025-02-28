Düğünde Kuzeni Vuran Şahıs Mahkemede - Son Dakika
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Düğünde Kuzeni Vuran Şahıs Mahkemede

Kayseri'de düğünde havaya ateş açan M.İ., kuzeni S.İ.'yi vurdu, mahkeme süreci başladı.

28.02.2025 15:44
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Düğünde kuzenini böyle vurdu

Kuzeninin ölümüne sebep olan şahıs hakim karşısına çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğünde tüfekle havaya ateş açtığı sırada kuzeni vurarak ölümüne neden olan şahıs hakim karşısına çıkarken, sanığın düğünde hava ateş açarak kuzenini vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Saraybosna mahallesinde meydana gelen olayda düğünde havaya ateş açarken kuzenini vurarak ölümüne neden olan ve tutuklu yargılanan M.İ. ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.İ., ölen S.İ.'nin anne, baba, eşi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan M.İ.; "Sedat benim kardeşim gibiydi, onunla aynı evde büyüdük. Akrabalarımızın düğünündeydik. Havaya doğru silahımı kaldırdım, sonra tutukluluk yaptı. Bel hizasına indirdim, bir anda ateş aldı. Nasıl olduğunu anlamadım. O benim kardeşimdi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi. Hayatını kaybeden S.İ.'nin ailesi de sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti M.İ.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

O anlar kamerada

Öte yandan M.İ.'nin düğünde havaya ateş açması, S.İ.'nin bir anda yere yığılması ve düğüne katılanların S.İ.'nin yanına koşması havada bulunan dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay:

12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'taki düğünde M.İ. (39), havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu S.İ.'nin başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğünde Kuzeni Vuran Şahıs Mahkemede - Son Dakika

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