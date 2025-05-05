Düğünde Maganda Dehşeti: Kuzen Vuruldu - Son Dakika
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Düğünde Maganda Dehşeti: Kuzen Vuruldu

Gaziantep'te düğün sırasında havaya ateş eden Derdo Y., kuzeni Cahit Y.'yi ağır yaraladı.

05.05.2025 20:09
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Gaziantep'te düğünde maganda dehşeti: Havaya ateş etmek isterken kuzenini vurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahıs düğün sırasında havaya ateş etmek isterken kuzenini ağır yaralandı. Yaralanan kuzen hastanede tedavi altına alınırken silahı ateşleyen şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, Nizip ilçesine bağlı kırsal Duraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki düğün sırasında Derdo Y.'nin havaya ateş etmesi sonucu seken kurşunlardan biri düğün alanında bulunan kuzeni Cahit Y.'ye isabet etti. Karın bölgesine isabet eden mermiyle ağır yaralanan Cahit Y., yakınları tarafından özel araçla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahıs daha sonrasında ise Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi. Cahit Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürüyor.

Silahı ateşleyen şahıs gözaltına alındı

Öte yandan yaşanan olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, silahı ateşlediği tespit edilen Derdo Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğünde Maganda Dehşeti: Kuzen Vuruldu - Son Dakika

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