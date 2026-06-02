Düğünde maganda kurşunu: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düğün eğlencesi sırasında kafasına seken maganda kurşununun isabet ettiği şahıs entübe edildi. Yaralı şahsın ailesi, olayın ardından gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.

Olay, 30 Mayıs'ta Cide ilçesi Ağaçbükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde düzenlenen düğün eğlencesi sırasında K.Ö. okul bahçesinden tabanca ile havaya ateş açtı. K.Ö.'nün silahından çıkan kurşun, ilk olarak düğün sahibi R.Ö.'nün montuna isabet etti. Çevredekilerin uyarısına rağmen havaya ateş açmaya devam ettiği iddia edilen K.Ö.'nün tabancasından çıkan kurşun bina duvarından sekerek yolda bulunan 48 yaşındaki Mehmet Demir'in kafasına isabet etti. Kanlar içerisinde yer kalan Mehmet Demir, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet Demir, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden Demir, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Olayla ilgili Cide İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan inceleme neticesinde, K.Ö. ve tabancanın sahibi olduğu belirlenen N.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö. ve N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Bu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz"

Mehmet Demir'in ailesi, olayda ihmali bulunan şahısların tutuklanmasını talep etti. Mehmet Demir'in oğlu Tayfur Demir, "Düğün eğlencesinde okulun içerisinde alkol masası kurulmuştu ve okulun camından silahla ateş açılıyordu. Kurşun, çatıdan sekip babamın kafasına isabet etti. O sırada ilk mermi aslında düğün sahibi olan kişinin montunu delip geçti. Herkes elini kaldırıp 'dur' diye bağırdı ama silahı ateşleyen kişi bunu duymadı. Köylüler de o sırada 'dur' diye bağırıyordu. Kimseye umursamayıp silahını ateşlemeye devam etti. Mermi okulun çatısından sekip babamın kafasına isabet etti. Hala daha ateş etmeye devam ediyordu. Babam o sırada kanlar içinde yerde yatarken şahıs fark edince olay yerinden kaçıp gitti, uzaklaştı. Orada yardım etmesi gerekiyordu. Jandarma kişiyi gözaltına aldı, nöbetçi mahkeme de serbest bıraktı. Benim babam burada hastanede şu anda entübe edildi. Hayati tehlikeyi atlatmamış durumda ve o şahıslar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Köydeki düğün eğlencesinde okul içerisinde alkol masasında köy muhtarı da bulunmaktaydı. Bu işlere göz yumup izin vermiştir" dedi.

"Silahların atılmasını istemiyoruz"

Mehmet Demir'in ağabeyi Emrullah Demir de, "Silahların atılmasını istemiyoruz. Kimseden böyle bir talepte bulunmasını da istemiyoruz. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın. Benim kardeşim şu anda ölüm döşeğinde" diye konuştu.

Mehmet Demir'in eşi Derya Demir ise, "Köy muhtarından da şikayetçiyim. Her şeye göz yumuyor, adalet istiyoruz. Benim eşim can çekişiyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Onlar elini kolunu sallayarak geziyor. İstanbul'a kaçtılar. Ben bunu kabullenmek istemiyorum. Sonsuza kadar hakkımı arayacağım, şikayetimi her yerde devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

"Bayramda mutlu olmak isterken bize bayramı zehir ettiler"

Mehmet Demir'in yeğeni Ferdi Topcu da hastanede gelecek iyi bir haberi beklediklerini belirterek, "Bu adamlar nedense nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı, dışarıda geziyor, İstanbul'a kaçtılar. Biz, bunu kabullenmek istemiyoruz. Adaletin yerine getirilmesini istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu, tek temennimiz o adamın içeride olmasıydı. Ama bakıyoruz ki bu adam şu an İstanbul'da kaçmış, geziyor. Bize bayramı zehir ettiler. Silah atmak nedir, bundan nasıl bir zevk alıyorlar? Köyümüzde asla böyle şeylerin yaşanmasını da istemiyoruz. Dayımın ne alkolle ne sigarayla hiçbir zaman bir bağlantısı olmadı.Ama nedense hep zararsız insanların başına böyle acı olaylar geliyor. Suçlular ise şu an dışarıda. Bunu kabullenmek istemiyoruz. Türkiye'nin adaletine her zaman güveniyoruz" dedi. - KASTAMONU