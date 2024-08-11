Düğünde Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

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Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden biri damadın babası 2 kişi toprağa verilirken, silahı ateşleyen şahıs tutuklandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Hüseyin Ölçücü (58) ve damadın babası Bilal Yetim'in (62) cenazeleri, Ören beldesine getirildi. Beldedeki Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Eynesilli Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük, Ören Belediye Başkanı Soner Erkan, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cami imam hatibi İbrahim Durukan, vatandaşları düğünlerde maganda kurşunu atılmaması yönünde defalarca uyardıklarını ifade etti. Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim'in cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından beldedeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Öte yandan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Muhterem D. (65), Görele Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde önceki akşam bir düğünde havaya açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Hüseyin Ölçücü (58) ve Bilal Yetim ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Hüseyin Ölçücü kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde, damadın babası Bilal Yetim de Trabzon Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti. - GİRESUN