Düğünde Tabanca Ateş Aldı: 1 Yaralı - Son Dakika
Düğünde Tabanca Ateş Aldı: 1 Yaralı

14.08.2025 18:47
Tokat'ta düğün sırasında tutukluk yapan tabanca ateş alınca 1 kişi yaralandı, silahı ateşleyen tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünde havaya ateş eden şahıs tutukluk yapan tabancayı kontrol ederken silah ateş aldı. Omzuna kurşun isabet eden 1 kişi yaralanırken, silahı ateşleyen şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erbaa ilçesine bağlı Çevresu köyündeki düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğünde havaya tabancayla ateş eden C.Y.'nin (30)

tabancası tutukluk yaptı. C.Y. silahı kontrol ederken ateş alan tabancadan çıkan mermi konuklardan H.P.'ye (27) isabet etti. Omzundan yaralanan genç çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürülürken, tabancayı ateşleyen C.Y. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y., çıkartıldığı adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.P. ise Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
