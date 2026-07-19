Düğünde Tavuklu Pilavdan Zehirlenme - Son Dakika
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Düğünde Tavuklu Pilavdan Zehirlenme

19.07.2026 10:37
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Trabzon'da bir düğünde tavuklu pilav yiyen 15 kişi bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 15 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin tüketilmesinin ardından gece ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan vatandaşlar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede benzer şikayetlerle başvuran kişilerin aynı düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettiklerinin belirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde olaydan toplam 15 kişinin etkilendiği tespit edilirken, 11 kişinin tedavisinin Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ikram edilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvarda inceleneceği öğrenildi. Yapılacak analizlerin ardından vatandaşların rahatsızlanmasına neyin neden olduğu netlik kazanacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düğünde Tavuklu Pilavdan Zehirlenme - Son Dakika

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