Düğünden 3 Gün Sonra Kayboldu

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURU YAPMIŞTI

Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

AİLESİ EVİNİ SATMAYA HAZIR

Yapılan detaylı araştırmada, düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Hüseyin Cumhur Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ortaya çıktı. Özellikle şeker kaydırma oyunu ile bahis oyunlarına bağımlı olduğu iddia edilen Acar'ın, bu maddi sıkıntılar ve aldığı tehditler nedeniyle düğünde kendisine ve eşine takılan paralar ile altınları da alarak evi terk ettiği belirlendi.

Hüseyin Cumhur Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.

POLİSLER BULDU

Kendisinden 6 gündür haber alınamayan Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar, polis ekiplerinin detaylı araştırması sonucu bulundu. Acar'ın ailesiyle görüşerek, evine geri döndüğü öğrenildi.