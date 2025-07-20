Düğünden 3 Gün Sonra Kayboldu

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi.
Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.
Hüseyin Cumhur Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.
Kendisinden 6 gündür haber alınamayan Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar, polis ekiplerinin detaylı araştırması sonucu bulundu. Acar'ın ailesiyle görüşerek, evine geri döndüğü öğrenildi.
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