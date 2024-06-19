Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı. Kovalama sonucu yakalanan sürücüye 31 bin 833 TL ceza yazıldı.

19.06.2024 12:49
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Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı

Kaçan sürücü kovalama sonucu yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı. Kovalama sonucu yakalanan sürücüye 31 bin 833 TL ceza yazıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yaptı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Sürücü F. E. kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ağabey ne çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Yapılan incelemede şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917 TL, abartı egzozdan 6 bin 439 TL, dur ihtarına uymamaktan bin 500 TL olmak üzere toplam 31 bin 833 TL ceza kesilirken, motosiklet ise trafikten men edildi. Sürücü F. E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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