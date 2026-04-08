\'Dur\' ihtarına uymayıp, alkol testini reddeden sürücüye 354 bin TL ceza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polisten kaçan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 354 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, F.K. yönetimindeki 34 KV 9835 plakalı otomobille polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu F.K. otomobille birlikte Şehit Hayrullah Dünya Sokak üzerinde yakalandı. Ekipler tarafından F.K.'ya 'dur ihtarına uymamak', 'alkol testini reddetme' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 354 bin TL idari para cezası yazıldı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, F.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ