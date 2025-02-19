'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel - Son Dakika
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'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel

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Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü M.E.K.'nın kullandığı otomobil, bir hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. M.E.K., kazanın ardından babasıyla konuşarak durumunu anlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan yaralılardan İ.Ç.'yi kurtardı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.02.2025 08:03
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Aksaray'da saat 21.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarında, kavşakta meydana gelen olayda; denetim yapan polis ekipleri, M.E.K. yönetimindeki 68 AAN 040 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. M.E.K. polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri, içerisinde sürücüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. M.E.K. yönetimindeki otomobil, kaçış sırasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Emre Uslu (26) yönetimindeki 68 ABV 545 hafif ticari araca çarptı. Kazada M.E.K., yanında bulunan İ.Ç. (16) ve A.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü Emre Uslu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan İ.Ç., itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AMBULANSTA BABASINI ARADI

Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek, gözyaşları içinde '' Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok'' dedi. Tedaviye alınan yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

\'Dur\' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nurettin DEMİR:
    beyin olmayan kafa kanasa ne olur babasının trafik canavarı 87 2 Yanıtla
  • Neco Ergenc:
    At içeri pişmanlığını yaşasın. 59 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    aksaray bu gidişle Adana'yı da sollar 50 2 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Ya kardeşim insan takibi ile bu iş olmaz olmaz olmaz, çok kıymetli içişleri bakanım ver bütün mobeseleri yapay zekaya , her gün milyonlarca trafikte suç işleniyor ,polis yakalarsa ceza yazar mantığı kalksın, ben her yanlışım da 5000 tl ceza geleceğini bilsem 30 la geçerim, yapay zeka affetmez, adamı duman eder, Avrupalılar çok mu kurallara uyuyor tek sebebi her hata yaptığında evine 500 euro ceza geliyor o yüzden, hadi bir cesaret Mehmet ŞİMŞEK yapılamayacak çok işi yapıyor, sen de yap hayırla anılırsın 35 2 Yanıtla
  • Kzk :
    Babasından dayak yememek için senaryolar: )))))) 3 0 Yanıtla
  • hasan celik:
    Haberin başlığını okuyunca kesin Aksaray dedim, yine yanıltmadı. Çok fazla bu tarz haber çıkmıyor mu Aksaray’dan? Sorunun temeline inilmeli bence. 1 0 Yanıtla
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