\'Dur\' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel

Celaleddin Mertel:

Ya kardeşim insan takibi ile bu iş olmaz olmaz olmaz, çok kıymetli içişleri bakanım ver bütün mobeseleri yapay zekaya , her gün milyonlarca trafikte suç işleniyor ,polis yakalarsa ceza yazar mantığı kalksın, ben her yanlışım da 5000 tl ceza geleceğini bilsem 30 la geçerim, yapay zeka affetmez, adamı duman eder, Avrupalılar çok mu kurallara uyuyor tek sebebi her hata yaptığında evine 500 euro ceza geliyor o yüzden, hadi bir cesaret Mehmet ŞİMŞEK yapılamayacak çok işi yapıyor, sen de yap hayırla anılırsın