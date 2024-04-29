Dur ihtarına uymayıp polis memurunu öldüren sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi

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'Dur' ihtarına uymayıp hafriyat kamyonuyla çarptığı polis memuru Lütfü Baykar'ın ölümüne neden olan Sezgin Açık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Sancaktepe'de 20 Ekim 2023 tarihinde Paşaköy Tır Garajı'nda babasına ait tırı çalarak, alkol ve uyuşturucu etkisinde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki Sezgin Açık, 'dur' ihtarına uymadığı polis memuru Lütfü Baykar'a çarparak ölümüne neden oldu. Ataşehir'de yakalanan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanığın hafriyat kamyonuna uyuşturucu madde etkisi altında binerek annesi ve babasının geldiği araca çarparak garaj içerisinden ayrıldığı, Açık'ın içinde bulunduğu kamyonla Kartal sahil yolundan Maltepe sahil yoluna kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Maltepe Büyükyalı Caddesi'ndeki köprü altına geldiğinde şehit polis memuru Lütfü Baykar ve aynı ekipte bulunan çarşı ve mahalle bekçisi müştekiler Kerem A., Doğancan K., Eren S., Burak S., Tamer Y. ve Sezer Ç.'nin sanığı uygulama alanında karşıladığı, sanık Açık'ın hız kesmeden aracı buraya sürdüğü, Mustafa H.'ye ait araca, buradaki emniyet aracına, dışarıda bulunan şehit polis memuru Lütfü Baykar'a ve kaldırımdaki Kerem A.'ya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Kanında uyuşturucu çıktı

Adli Tıp Kurumu (ATK) Kimya İhtisas Dairesi Raporu'nda ise sanık Sezgin Açık'ın kanında uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, sanık Sezgin Açık'ın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve 3 kişiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs" ile "mala zarar verme" suçlarından 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL