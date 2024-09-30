Durağan\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

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Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Durağan ilçesinde 55 plakalı araçta yapılan adli aramada 40,73 gram skunk, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP