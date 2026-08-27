Dursunbey'de Kamyonet Yaşlı Adamı Ezdi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geri manevra yapan kamyonet, 91 yaşındaki R.K.'ye çarparak ölümüne yol açtı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, bugün Selimağa Mahallesi köy meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. (48) idaresindeki 10 AEY 672 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından yolun karşısına geçmeye çalışan R.K.'ye (91) çarptı. Kazada ağır yaralanan R.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü N.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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