Dursunbey'de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince hızla kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Dursunbey ilçe merkezinde İsmail Er'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: İHA
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