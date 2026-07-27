Dursunbey\'de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Dursunbey ilçe merkezinde İsmail Er'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.