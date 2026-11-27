Duruşma sonrası adliye otoparkında kavga çıktı, genç bir kadın darbedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Adliyesi otoparkında bir davanın duruşması sonrasında kadın taraflar arasında kavga çıktı ve genç bir kadın darbedildi. Adliye polisi ve özel güvenlik görevlileri tarafları ayırdı; şikayetçi olunmaması üzerine adli işlem yapılmadı, bir kişiye idari para cezası verildi.
Samsun'da adliyede görülen dava sonrası taraflar arasında çıkan kavgada genç bir kadın darbedildi.
Olay, Samsun Adliyesi otoparkında meydana geldi. Görülen bir dava sonrası duruşma çıkışında kadın taraflar arasında kavga çıktı. Adliye polisi ve özel güvenlik görevlileri kavgaya kısa sürede müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini engelledi. Darbedilen genç bir kadın, "Babamı çağırın" diye bağırıp sinir krizi geçirdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılmazken, kavgaya karışan bir kişiye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?