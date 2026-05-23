Düsseldorf'ta Tramvay Kazası: 27 Yaralı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 5'i ağır en az 27 kişi yaralandı.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde yerel saatle 11.30 civarında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipler sevk edildi. Kazada 5'i ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Şehir merkezindeki tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor. - DUSSELDORF
