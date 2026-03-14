Düşük Faizli Kredi Dolandırıcılığına 15 Gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak merkezli operasyonda sosyal medya dolandırıcılığına yönelik 15 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta yaşayan bir kişi sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi verileceği vaadiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle de bağlantılı oldukları tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uşak merkezli olarak Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler ilk etapta 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 3 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Gözaltı, Medya, Uşak, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:57:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Düşük Faizli Kredi Dolandırıcılığına 15 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.