Duygu Sömürüsüne Cezalı Müdahale

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Taksim'de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para alan 3 kadına para cezası

İSTANBUL - Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

Beyoğlu Taksim'de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı. Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.